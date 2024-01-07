لقطات لعملية دهس أدت إلى مقتل طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي

نشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، شريط فيديو من كاميرات المراقبة يوثق عملية دهس عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية.

وأظهرت اللقطات عربة بيضاء تعبر الحاجز وبعدها تظهر سيارة ثانية تدهس اثنين من ضباط الشرطة الإسرائيلية.

وبعدها فتح ضباط الشرطة النار على المهاجمين المشتبه بهما، مما أدى إلى مقتل فتاة فلسطينية بالغة من العمر 3 أو 4 سنوات كانت جالسة داخل السيارة المجاورة، وفقا للشرطة ومسؤولين طبيين.

المصدر: AP