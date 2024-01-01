شاهد.. رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين بعروض مذهلة للألعاب النارية والطائرات المسيرة

سجلت إمارة رأس الخيمة رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن استقبلت العام الجديد بعروض مذهلة للألعاب النارية والطائرات المسيرة.

وأضيئت سماء الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء بأروع الألعاب النارية المذهلة التي امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر.

وسجل العرض المذهل رقمين قياسيين جديدين عن فئتي "أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومتر"، و" أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات المسيرة على طول 2 كيلومترا".

المصدر: وكالات