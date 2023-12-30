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بالفيديو.. استعراض "عربات الجهاد" في غروزني تحت إشراف قديروف

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شهدت مدينة غروزني الروسية استعراضا لأولى نماذج "سيارات الجهاد" المدرعة التي تم صنعها في روسيا، وتفقد رئيس الشيشان رمضان قديروف المعرض.

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"قريبا ستسير فوق أراضي أوكرانيا".. قديروف يستعرض النماذج الأولية لـ"عربة الجهاد" (فيديو)

المصدر: رابتلي

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