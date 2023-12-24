رفع علم فلسطيني عملاق في بيت لحم تضامنا مع أهالي غزة

عشية عيد الميلاد رفع سكان الضفة الغربية علما فلسطينيا عملاقا في ساحة المهد وسط بيت لحم تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه مسقط رأس المسيح إلى مدينة أشباح اليوم الأحد، مع إلغاء احتفالات ليلة عيد الميلاد في بيت لحم بسبب حرب إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

واختفت أضواء الاحتفالات وشجرة عيد الميلاد التي تزين عادة ساحة المهد، وكذلك حشود السياح الأجانب وفرق الشباب المبتهجين الذين يتجمعون في المدينة كل عام للاحتفال بالعيد.

المصدر: AP