 
مباشر

مشاهد من قصف "سرايا القدس" آليات وجرافات الجيش الإسرائيلي في رفح

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnst

نشرت "سرايا القدس" مشاهد من قصف بقذائف الهاون استهدف آليات وجرافات للجيش الإسرائيلي على أطراف مدينة رفح.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن قصف آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح الفلسطينية، بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة إصابتها بصورة مباشرة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية