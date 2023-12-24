مشاهد من قصف "سرايا القدس" آليات وجرافات الجيش الإسرائيلي في رفح
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نشرت "سرايا القدس" مشاهد من قصف بقذائف الهاون استهدف آليات وجرافات للجيش الإسرائيلي على أطراف مدينة رفح.
وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن قصف آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح الفلسطينية، بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة إصابتها بصورة مباشرة.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486.
المصدر: RT