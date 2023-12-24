احتفالات الميلاد في بيت لحم تحاكي مأساة غزة

تضامنا مع سكان غزة تحتفل مدينة بيت لحم بأعياد الميلاد بطريقة مختلفة هذا العام، حيث تم نصب مجسم تحت عنوان "الميلاد تحت الأنقاض"، وذلك بدلا من شجرة عيد الميلاد كما هو معتاد.

وقالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة إن بيت لحم مهد المسيح بهذا المجسم تريد إرسال رسالة للعالم أجمع بأن فلسطين تعاني وتعيش في ألم.

وأكدت أن الميلاد ليس بالاحتفالات وليس بالأنوار والشجرة والزينة، وإنما باستقبال رسالة الميلاد في نفوس البشر وفي عقولهم وقلوبهم، وفي العمل على تحقيق هذه الرسالة بالدعوة للسلام.

المصدر: رابتلي + وكالات