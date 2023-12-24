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تداول فيديو لأحد الضباط الإسرائيليين وهو يلهو وبيده مسبحة على شاطئ "بحر غزة" قبل مقتله

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تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو للضابط الإسرائيلي أوشري بوتشاك، قائد دورية في لواء "ناحال"، الذي قتل خلال المعارك في غزة خلال لهوه مع جنود آخرين على شاطئ "بحر غزة".

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ويظهر بوتشاك، البالغ من العمر 22 عاما، في الفيديو وهو يحمل في يده مسبحة ويمزح مع زملائه، في آخر ظهور له قبل مقتله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية في القطاع، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية.

تداول فيديو لأحد الضباط الإسرائيليين وهو يلهو وبيده مسبحة على شاطئ   أوشري بوتشاك

المصدر: RT

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