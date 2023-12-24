الصين تنصب وحدات سكنية مؤقتة بعد زلزال شديد دمر 14 ألف منزل
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بدأت الصين بتشييد وحدات سكنية مؤقتة بعد زلزال شديد وقع في مقاطعة قانسو وتشينغهاي بشمال غرب البلاد في بداية الأسبوع الجاري وأدى إلى مصرع ما لا يقل عن 148 شخصا وتدمير 14 ألف منزل.
وحسب وسائل الإعلام الصينية فقد تم نصب 500 وحدة سكنية بحلول يوم الجمعة. وذكرت قناة "سي سي تي في" أن قوات الإنقاذ بدأت بهدم المنازل المتضررة التي تم تحديدها على أنها خطيرة بعد الزلزال، مما يقلل من احتمال حدوث أضرار إضافية جراء الهزات الارتدادية المتكررة.
المصدر: AP