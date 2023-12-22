رش طائرة جزائرية بالماء في مطار اللاذقية أثناء استقبال أول رحلة ركاب بعد توقف دام 11 عاما

في إطار استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وسوريا هبطت أول طائرة ركاب جزائرية في مطار اللاذقية السوري مساء يوم الخميس، بعد توقف دام 11 عاما.

وقد حطت طائرة بوينغ 737/800 بالمطار الدولي باسل الأسد باللاذقية وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سلمان والوفد المرافق له.

وقد اُستقبل الوفد الجزائري من قبل سفير الجزائر بدمشق، كمال بوشامة ومحافظ مدينة اللاذقية عامر هلال والمدير العام للطيران المدني السوري باسم منصور.

المصدر: رابتلي + وكالات