الشرطة التشيكية تنشر لقطات لعملية ضد مطلق النار داخل جامعة وسط براغ

نشرت الشرطة التشيكية يوم الجمعة لقطات توثق عمليتها داخل جامعة تشارلز وسط براغ أثناء إطلاق النار فيها، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وكان حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع الخميس أحد أسوأ الهجمات التي شهدتها التشيك في السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في التشيك أن اثنين من الأجانب الثلاثة الذين أصيبوا في الحادث هما من الإمارات والثالث مواطن هولندي.

وقال بيتر ماتيجيك، مدير المقر الإقليمي للشرطة في براغ، إن المسلح قتل نفسه على شرفة مبنى الجامعة عندما اقترب منه ضباط الشرطة.

المصدر: وكالات