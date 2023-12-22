الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتقدم اللواء الخامس في بيت حانون شمال قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو "لتقدم جنود اللواء القتالي الخامس الإسرائيلي في منطقة القصبة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة".

ووفقا لبيان الجيش انتقل جنود للواء الخامس من حالة الدفاع إلى الهجوم، وشرعوا بالعمل لأول مرة في قطاع غزة، ضمن جهود السيطرة العملياتية على منطقة القصبة في بيت حانون.

وبحسب البيان نفذ جنود هذا اللواء سلسة ضربات تكتيكية في منطقة القصبة بإسناد سلاح الطيران، أسفرت عن تدمير عدد من الأهداف التابعة لحركة "حماس" تضم بنى تحتية عسكرية.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ77 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT