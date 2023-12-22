الشرطة الأمريكية تكشف عن مشاهد جديدة من عملية إطلاق النار في جامعة نيفادا

نشرت الشرطة الأمريكية مشاهد جديدة من كاميرا مثبتة على جسم أحد عناصرها في أثناء عملية إطلاق نار حصلت داخل جامعة نيفادا في لاس فيغاس في السادس من الشهر الجاري.

وأظهرت اللقطات محاولات الشرطة تأمين الحرم الجامعي وإجلاء الطلاب وإلقاء القبض على مطلق النار.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس قبل أن يلقى مصرعه.

المصدر: AP