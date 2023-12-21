الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتفجير هائل لشبكة الأنفاق التابعة لحماس في "حي النخبة"

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قيل إنها توثق تدمير شبكة الأنفاق الاستراتيجية في مربع المسؤولين لحماس في في "حي النخبة" بمدينة غزة.

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه بعد الكشف عن مربع المسؤولين التابع لحماس في مدينة غزة والذي يشمل مجمعا يضم شبكة أنفاق متشعبة تربط بين شقق اختباء ومكاتب قيادية وشقق لكبار قادة الجناح العسكري والسياسي لحماس تم تدمير مسارات تلك الأنفاق.

المصدر: وكالات