 
مباشر

مشاهد توثق أشخاصا يختبئون على سطح الجامعة أثناء إطلاق النار الجماعي وسط براغ

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wn9m

قتل 15 شخصا على الأقل جراء اطلاق النار داخل مبنى جامعة تشارلز وسط العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس.

وذكرت شرطة براغ أن إطلاق النار وقع في مبنى قسم الفلسفة بجامعة تشارلز حيث كان مطلق النار طالبا.

وتم إخلاء المبنى وقالت الشرطة إنها ما زالت تقوم بتفتيش منطقة الحادث، بما فيها الشرفة بحثا عن متفجرات محتملة.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان إن المحققين لم يجدوا أية صلة بين هذا الحادث وأية أيديولوجية أو جماعات متطرفة.

وقال الرئيس بيتر بافيل إنه "صدم" لما حدث وقدم تعازيه لأقارب الضحايا.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية