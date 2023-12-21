مشاهد توثق أشخاصا يختبئون على سطح الجامعة أثناء إطلاق النار الجماعي وسط براغ

قتل 15 شخصا على الأقل جراء اطلاق النار داخل مبنى جامعة تشارلز وسط العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس.

وذكرت شرطة براغ أن إطلاق النار وقع في مبنى قسم الفلسفة بجامعة تشارلز حيث كان مطلق النار طالبا.

وتم إخلاء المبنى وقالت الشرطة إنها ما زالت تقوم بتفتيش منطقة الحادث، بما فيها الشرفة بحثا عن متفجرات محتملة.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان إن المحققين لم يجدوا أية صلة بين هذا الحادث وأية أيديولوجية أو جماعات متطرفة.

وقال الرئيس بيتر بافيل إنه "صدم" لما حدث وقدم تعازيه لأقارب الضحايا.

المصدر: RT