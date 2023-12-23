مباني منهارة ومنازل متضررة.. لقطات جوية لدمار خلفه زلزال في الصين

وثقت لقطات جوية حجم دمار هائل في مقاطعة قانسو الصينية خلفه زلزال مميت بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة جبلية شمال غرب الصين يوم الاثنين.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الزلزال أدى إلى تضرر ما لا يقل عن 207 آلاف منزل وتدمير حوالي 14900 منزل بالكامل. ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، بينما أصيب ما لا يقل عن 980 شخصا.

وتم إلغاء عملية الإنقاذ في المنطقة المتضررة يوم الأربعاء بسبب تكرار هزات ارتدادية وانخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية. ولقي ما لا يقل 137 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي يعتبر أكثر الزلازل دموية في الصين منذ زلزال عام 2014، الذي أسفر آنذاك عن مقتل 617 شخصا.

المصدر: رابتلي