مادورو يستقبل حليفه أليكس صعب في القصر الرئاسي بعد الإفراج عنه في إطار تبادل سجناء مع أمريكا

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حليفه المقرب أليكس صعب في القصر الرئاسي في كراكاس وذلك بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح أمريكيين مسجونين.

وقال مادورو أثناء مراسم استقبال صعب في القصر الرئاسي: "أريد أن أرحب بهذا الرجل الشجاع، بعد 1280 يوما من الاحتجاز".

وقد سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن فنزويلا أطلقت سراح 10 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها.

ويأتي أكبر إطلاق سراح لسجناء أمريكيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من موافقة إدارة بايدن على تعليق بعض العقوبات.

المصدر: AP