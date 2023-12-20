إسرائيل تنشر فيديو لاكتشاف "شبكة أنفاق واسعة يستخدمها قادة حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف "شبكة أنفاق واسعة" تحت مدينة غزة "يستخدمها قادة حركة حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مواقع قيادة ومراقبة وغرف اجتماعات وشقق مخابئ لكبار قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر أن الغرف كانت على عمق 20 مترا تحت الأرض وبها مصاعد وسلالم وأعمدة منفصلة للمياه والكهرباء.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر الهياكل تحت الأرض، بما في ذلك الأنفاق والجدران الخرسانية والأبواب المضادة للانفجار وأنظمة التهوية والكاميرات الأمنية والمعدات الإلكترونية والسلالم الطويلة التي تنحدر إلى عمق الأرض.

المصدر: AP