رصد رجال ملثمين يجلسون فوق شاحنات مساعدات تغادر معبر رفح إلى غزة

عبرت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بعضها مع رجال ملثمين يجلسون فوقها معبر رفح متوجهة إلى غزة اليوم الأربعاء.

وجلس رجال يحملون العصي فوق بعض شاحنات المساعدات التي طاردها الأشخاص اليائسون في الأيام الأخيرة في حاجة ماسة إلى الغذاء.

وتأتي عملية تسليم المساعدات الأخيرة في الوقت الذي قالت فيه إسرائيل إنها ستواصل قتال المسلحين في قطاع غزة على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

المصدر: AP