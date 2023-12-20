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قاذفة أمريكية تحلق مع المقاتلات الكورية الجنوبية واليابانية فوق شبه الجزيرة الكورية

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انضمت قاذفة أمريكية بعيدة المدى إلى المقاتلات اليابانية والكورية الجنوبية في تدريبات مشتركة اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات منذ عدة أيام.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان لها أن التدريبات الثلاثية قبالة جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز الرد المشترك للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على التهديدات النووية الكورية الشمالية. وشاركت في التدريبات قاذفة أمريكية من طراز B-1B ومقاتلات كورية جنوبية ويابانية.

المصدر: AP

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