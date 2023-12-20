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نقل فلسطينيين إلى مستشفى في غزة بعد تعرضهما للتعذيب في السجون الإسرائيلية

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نُقل فلسطينيان أطلق سراحهما مؤخرا من السجون الإسرائيلية إلى مستشفى في غزة الثلاثاء بعد تعرضهما للتعذيب أثناء احتجازهما.

وقد وصل محمد الأعرج ورجل آخر إلى مستشفى الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج بعد يوم من عودتهما من بين عشرات الرجال الآخرين إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وكانا من بين مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.

وقالا لوكالة أسوشيتد برس إن جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب على يد القوات الإسرائيلية.

المصدر: AP

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