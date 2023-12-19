وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

في إطار زيارته الرسمية إلى البحرين التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فجر اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأعلن أوستن عن إنشاء عملية "حارس الرخاء" تركز على الأمن في البحر الأحمر وتجمع عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: AP + وكالات