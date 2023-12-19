التلفزيون الكوري الشمالي يعرض مقطع فيديو لإطلاق صاروخ عابر للقارات

عرض التلفزيون الكوري الشمالي مقطع فيديو يوثق إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ 18" بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون وزوجته وابنته.

وصاروخ "هواسونغ 18" هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب ويعتبر أقوى سلاح في كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ هواسونغ-18 حلق على مسافة 1002 كيلومتر لمدة 73.5 دقيقة على ارتفاع أقصى يبلغ 6518 كيلومترا قبل أن يهبط في منطقة شرقية لكوريا الشمالية.

وهذا هو الاختبار الثالث لصاروخ هواسونغ-18، حيث أجريت اختبارات الإطلاق السابقة في أبريل ويوليو.

المصدر: AP