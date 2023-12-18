رحلة الإجلاء الروسية الأخيرة من قطاع غزة

أقلعت طائرة النقل "إيل-76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مصر متوجهة إلى روسيا في رحلتها الأخيرة للمواطنين الروس وعائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وجاء في بيان الوزارة أن رحلة الإجلاء الأخيرة تضم 73 شخصا، بينهم 45 طفلا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين عن الانتهاء من عمليات إجلاء المواطنين الروس وعائلاتهم عن قطاع غزة واستكمال الإجراءات الأخيرة في مصر لإيصالهم إلى روسيا.

وقامت عناصر الطوارئ والسلطات المختصة بالمجمل بإجلاء 1124 شخصا بينهم أكثر من 470 طفلا، إلى روسيا، حيث تلقوا المساعدة والدعم الكامل.

المصدر: RT