شاهد.. رد فعل بايدن على اصطدام حافلة بإحدى سيارات موكبه

اصطدمت سيارة مجهولة بسيارة دفع رباعي متوقفة تابعة للحراسة الأمنية لموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحظة مغادرته مقر الحملة الإنتخابية بولاية ديلاوير.

ووقعت الحادثة عندما كان بايدن يسير من مكتب الحملة الإنتخابية إلى سيارته وتوقف للإجابة على سؤال أحد المراسلين.

وتوقف بايدن عندما سُمع دوي قوي ونظر حوله مذهولا قبل أن يصطحبه أفراد الخدمة السرية إلى سيارته المنتظرة حيث كانت زوجته جالسة بالفعل.

وحاصر أفراد الخدمة السرية السيارة التي حاولت عبور تقاطع مغلق واصطدمت بموكب بايدن وأمروا السائق بالخروج رافعا يديه.

المصدر: AP