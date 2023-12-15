بالفيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو

تاريخ النشر:15.12.2023 | 09:59 GMT |
آخر تحديث:15.12.2023 | 10:03 GMT | فيديوهات
تشهد العاصمة الروسية موسكو هذه الأيام تساقطا كثيفا للثلوج والتي غطت شوارعها ليبلع ارتفاعها مستويات قياسية مع وصول عاصفة ثلجية جديدة إلى المدينة.
المصدر: RT
قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن الحركة ستلتزم بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل.
تحت عنوان "الدبابات المصرية تقف على الحدود: استعدادا لسيناريو اقتحام لآلاف من سكان غزة لمعبر رفح"، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية حجم التواجد العسكري المصري على طول حدود قطاع غزة.
توقع المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب الوصول إلى هدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تحذر أمريكا إسرائيل من تكرار تجربة أفغانستان.
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لحملة عسكرية جرت خلال الأيام الأخيرة تم خلالها القضاء على عناصر تحت الأرض في أحد أهم أنفاق حماس.
تترقب إسرائيل بشدة التوجه المصري الجديد لتصنيع المقاتلات الحربية من طراز "رافال" الفرنسية على أراضيها، معتبرة أن هذا التوجه تطور كبير للغاية في صناعة السلاح بمصر.
أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت".
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مؤتمره الصحفي السنوي حيث عرض نتائج العام 2023 وأجاب على أسئلة الصحفيين وكذلك المواطنين الروس حول الأوضاع المحلية والعالمية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه "أبعد عددا من جنوده عن الخدمة"، بعدما أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين عقب اقتحامه في حملة على مدينة ومخيم جنين استمرت 3 أيام.
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على "هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية".
قال مسؤول سياسي إسرائيلي بعد أنباء عن منع رئيس جهاز "الموساد"، من السفر إلى قطر، إن " له الحرية المطلقة في التصرف في ما يتعلق بملف استعادة الرهائن".
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بفرض رسوم إضافية على رسائل البرق والتلفون، وعن كل رسالة بريدية لمدة شهر، لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري لـ"كتائب القسام" عن مقتل 36 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح خلال 72 ساعة في خضم التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.
قالت شركة "أمبري" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية الخميس، إن مجهولين صعدوا على متن ناقلة بضائع مملوكة لشركة بلغارية أثناء إبحارها في بحر العرب قبالة سواحل اليمن.
رد الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق، سعد الفقي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي المتشدد عوزي شرباف، حول عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.
تداولت مواقع التواصل فيديو قالت إنه يظهر "إقدام مجهولين على اقتحام كنيس يهودي في تل أبيب، ورفع الأذان فيه"، ردا على اقتحام جنود إسرائيليين مسجدا في جنين وتشغيل أغان عبرية فيه.
تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة الإسلامي" حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام.
قال الإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة من اجل تدمير الأنفاق.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مكافأة مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات عن عدد من كبار قادة حركة "حماس"، أو يساهم في تسليمهم للقوات الإسرائيلية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
علقت الخبيرة المتخصصة في "تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني" رانيا فوزي، على تصريحات الحاخام الإسرائيلي عوزي شرباف، حول "عودة الاستيطان إلى غزة، وأن سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية".
على الرغم من وجود مشتبه بهم في اغتيال مهندس الطائرات المسيرة التونسي محمد الزواري المرتبط بحركة حماس في مدينة صفاقس في 15 ديسمبر 2016، إلا أن الفاعل مجهول.
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جنود إسرائيليين لأحد المساجد في مخيم جنين، وقيامهم بالغناء، وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته "انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وقدسيته".
رأى مسؤول أمريكي أن أيام زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار "معدودة"، لافتا إلى أن إغراق الأنفاق في غزة كان "مسألة تكتيكية"، وليس "خطوة استراتيجية".
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن إسرائيل ستستمر بملاحقة القياديين البارزين في حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم سيستغرق ذلك وقتا.
لفت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى استخدام إسرائيل لسلاح "الجوع" ضد غزة، وأنه تم تلقي معلومات حول حصول مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بصورة متكررة.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولت عددا من المحاور على رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، إن الولايات المتحدة "دولة مهمة وضرورية في العالم".
ردت حركة "حماس" الصاع على المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، عقب رفعه صورة ورقم هاتف زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقامت بتسريب رقمه الشخصي.
احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمرور عام على تقديم النجم ليونيل ميسي لواحدة من أجمل اللمحات في مونديال "قطر 2022" وذلك خلال مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أغلى هدية هم الأطفال، مضيفا أنه يشعر بسعادة أكبر بتقديم الهدايا لا بتلقيها، وذلك ردا على سؤال عن أفضل هدية حصل عليها ولا يمكنه نسيانها.
قالت صحيفة بوليتيكو الأوروبية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أراد أن يحضر شخصيا قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن زيارته ألغيت قبل يوم واحد من بدء الفعالية.
ألغى الجنرال الأمريكي ماك آرثر دوغلاس في 15 ديسمبر عام 1945 الشنتوية كدين رسمي لليابان، وذلك لأن هذه العقيدة الأرضية، تضع الإمبراطور، وكان وقتها هيروهيتو، في مصاف الآلهة!
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن محاولة ضخ مياه البحر إلى شبكة الأنفاق تحت غزة كانت ناجحة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش "أساليب قتالية جديدة للتعامل مع الإرهابيين تحت الأرض".
ذكرت مجلة The New Yorker، أن رفض الكونغرس الأمريكي الموافقة على تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، سيكون بمثابة هدية أعياد الميلاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جهود كبيرة يبذلها لإنشاء مستشفى ميداني روسي في رفح المصرية، بالتعاون مع الجانب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.
انتقد قراء مجلة "دي فيلت" الألمانية خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس أمام البوندستاغ، خاصة في حديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكدت صحيفة "بوليتيكو" جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات "قوانين الحرب" التي دعت لوقفها مرارا وتكرارا.
وصف زعيم حزب "الوطنيون" زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بأنها "كارثة"، مشيرا إلى أنه يتعين على فرنسا أيضا التوقف عن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن برنامج للاتحاد الأوروبي طويل الأجل لمساعدة الميزانية الأوكرانية بقيمة 50 مليار يورو.
قالت مصادر مصرية إن الحكومة الإسرائيلية تطالب القاهرة بالشروع في إطلاق مفاوضات جديدة مع "حماس" من أجل التوصل لاتفاق تبادل أسرى، تتضمنه هدنة إنسانية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجرة والحصول على الجنسية الروسية يتم بناء على القوانين المنصوص عليها في البلاد، لافتا إلى أن روسيا بحاجة لليد العاملة المؤهلة.
عارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي حول استحالة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بعد انتهاء القتال في قطاع غزة.
أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الجمعة، بأن يهود الولايات المتحدة جمعوا مبلغا غير مسبوق بتاريخهم لمساعدة إسرائيل.
أوقف الرئيس المستقيل لنادي أنقرة غوجو التركي، فاروق قوجة، مدى الحياة إثر اعتدائه على حكم، حسبما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الخميس.
جرت في 14 ديسمبر عام 2008 أشهر واقعة احتجاج على غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة، برمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بفردتي حذائه في بغداد.
أعطى الرئيس الروسي خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد اليوم رأيه بمقطع فيديو عرض عليه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن السيارة الروسية الفاخرة من طراز "آوروس" تتمتع بقبول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر الجمعة استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فكرة الرئيس الأرجنتيني الجديد اعتماد الدولار بدلا عن العملة الوطنية البيزو هي خطوة ستؤدي إلى فقدان السيادة.
بعث عضو في بلدية حيفا شمالي إسرائيل اقتراحا لرئيسة البلدية عينات كاليش بنقل آلاف الخنازير البرية في المدينة إلى غزة، لتساهم بتقليل عدد الجنود القتلى في غزة.
دعا الرئيس فلاديمير بوتين، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي، إلى التمعن في ما يجري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة وفي قطاع غزة، وملاحظة الفرق الكبير بينهما.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار اللجنة الأولمبية الدولية بقبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية وأولمبياد باريس 2024، بأنه "تحريف كامل لأفكار الحركة الأولمبية".
طرح موقع "واينت" العبري، الخميس، 5 أسباب تتحدث عن جدوى التوغل البري في قطاع غزة، وذلك بعدما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بمعركة الشجاعية شرق مدينة غزة.
انتقدت مذيعة قناة فوكس نيوز، لورا إنغراهام، على الهواء مباشرة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي زار الولايات المتحدة، وقارنته بالمحتال الأمريكي الشهير برنارد مادوف.
خطف مدافع بوروسيا دورتموند، نيكلاس زوله، أنظار المتابعين بحرمانه النجم كيليان مبابي من تسجيل هدف محقق لباريس سان جيرمان خلال مواجهة فريقيهما أمس الأربعاء.
نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الجمعة، إن سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر اشتعلت فيها النيران، بعدما أصيبت بمقذوف قادم من اليمن.
قال البيت الأبيض الخميس في بيان، إن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن جيك سوليفان، بحث القضايا الإقليمية والوضع في غزة.
صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه لم يعد من الممكن العيش في غزّة.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، عن الأراضي الروسية وتاريخ علاقة موسكو مع الغرب في ظل النزاع الأوكراني.
كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمود عصمت، أن شركة السبائك الحديدية التابعة للوزارة بدأت فعليا في تصنيع سبيكة جديدة للمرة الأولى في تاريخها.
أقدمت النمسا على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا الاتحادية في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.
نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تقريرا حول الأسلحة المصرية الجديدة التي تمت صناعتها في مصر، وكشف عنها مؤخرا في معرض الأسلحة الدولي "أيديكس".
قال فريق من العلماء الصينيين إنه اكتشف طريقة لعكس اتجاه الشيخوخة في "قفزة عملاقة نحو الخلود البشري".
نشرت وكالة "رابتلي" تسجيلا من إحدى الكاميرا في محمية "قزبيغي" في جورجيا يظهر معركة اثنين من التيوس الجبلية.
قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وأكدت أن النيران اشتعلت فيهما.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "اعتقال أكثر من 70 ناشطا في حركة حماس، وذلك خلال عملية لقواته في منطقة مستشفى كمال عدوان، في قطاع غزة".
خرجت شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، وذلك وفقا لتصنيف سكاي تراكس العالمي لشركات الطيران.
علق الملياردير إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إن جيش روسيا سمح للقوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط دفاعه، ونتيجة لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة.
في اليوم السبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى مغادرة القاعة عند تصويت زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا.
قتل 12 شرطيا إيرانيا ليلة الجمعة في هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
بلغ فياريال وسلافيا براغ ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بفوز الأول على رين 3-2، والثاني على سيرفيت السويسري 4-0 الخميس في الجولة السادسة الأخيرة ضمن دور المجموعات فيما سيخوض روما الملحق.
صرح القائد السابق لقوات الناتو، جيمس ستافريديس، أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى التخلي عن مطالباتها في شبه جزيرة القرم وعدد من الأراضي الأخرى.
كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا في كمين لـ "كتائب القسام" بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.
كشفت الدكتورة لاريسا أليكسييفا أخصائية أمراض الباطنية سببا غير متوقع للنعاس وانخفاض الأداء.
نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع نقاط المواجهة.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، أن "لديها كل السبل وكل الحق، ونتوقع منك ممارسة الضغط العلني على حماس".
تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة في العالم، مع 18.6 مليون حالة وفاة سنويا وفقا لدراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2019، منها نحو 7.9 تعزى إلى النظام الغذائي.
كتب المحلل السياسي الإسرائيلي تسيفي برائيل في مقال لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "مصر لن تتعاون مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالأفكار المطروحة لإدارة القطاع عقب انتهاء الحرب".
دعت هيئة مراقبة المستهلك السلطات الأمريكية إلى مطالبة صنّاع البوتوكس بتضمين تحذيرات بشأن خطر الإصابة بمرض مميت يصيب العضلات.
نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية صورا تظهر آلية "متفحمة" تابعة للجيش الإسرائيلي، "استهدفها "حزب الله" بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".
أكد رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن إقلاع طائرات "F-16" الأوكرانية من قواعد في الناتو يعتبر مشاركة للحلف في الصراع.
تلقى نادي اتحاد جدة السعودي دفعة قوية قبيل صدامه المرتقب ضد الأهلي المصري غدا الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية.
أثار الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
أكدت الخارجية الفرنسية في بيان يوم الخميس أن إطلاق سراح مواطنيها الأربعة المفقودين والرهائن في قطاع غزة على رأس أولويات باريس.
جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس بالرباط، التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية.
ذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن صاروخا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تبحر عبر مضيق باب المندب الحيوي يوم الخميس.
قال، العقيد يائير بلاي، قائد لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي إن اللواء تعرض الليلة الماضية لـ"ضربة مؤلمة" في كمين محكم لكتائب "القسام" أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة آخرين بجروح.
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن إغراق القوات الإسرائيلية للأنفاق التابعة لحركة "حماس" في غزة سيعود بعواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان.
ذكرت شبكة CNN أن تقييما جديدا للاستخبارات الأمريكية كشف أن ما يقرب من نصف القنابل جو - أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت قنابل غير موجهة، التي تعرف باسم "القنابل الغبية".
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