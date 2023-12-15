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بالفيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب موسكو

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تشهد العاصمة الروسية موسكو هذه الأيام تساقطا كثيفا للثلوج والتي غطت شوارعها ليبلع ارتفاعها مستويات قياسية مع وصول عاصفة ثلجية جديدة إلى المدينة.

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المصدر: RT

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