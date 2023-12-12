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بمشاركة نحو 200 دراجة نارية.. تشييع "عامل توصيل طلبات" سوري في أربيل

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بمشاركة نحو 200 دراجة نارية.. تشييع
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من عمال توصيل الطلبات وهم يشيعون زميلهم السوري الذي توفي خلال عمله بإيصال إحدى الطلبات في مدينة أربيل العراقية.

وقام نحو 200 شاب على متن دراجاتهم النارية بالسير خلف السيارة التي تقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبة أثارت مشاعر المتابعين.

المصدر: RT

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