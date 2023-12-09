شاهد.. عملية اعتقال جندي مارينز أمريكي مخمور تحرش بمراهقات في اليونان

ألقت الشرطة اليونانية القبض على جندي تابع للبحرية الأمريكية في جزيرة كريت بتهمة الاعتداء على مراهقتين محليتين.

وأظهرت اللقطات لحظة اعتقال الشرطة اليونانية أحد البحارة الأمريكيين بعد الاشباه في قيامه بالاعتداء الجسدي على فتاتين تبلغان من العمر 15 عاما.

وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن البحّارة الملحقين بطاقم حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الأمريكية، تحرشوا بالمراهقات في ميناء البندقية بمدينة خانيا في جزيرة كريت مساء السبت.

وتقدمت الفتاتان المراهقتان بشكاوى زعمتا فيها أن البحارة الأمريكيين المخمورين قاموا بلكمهما وصفعهما خلال الحادث الذي وقع في ميناء البندقية.

المصدر: رابتلي