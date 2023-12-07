طيارو مقاتلات سو-35 يظهرون مهاراتهم أثناء مرافقة طائرة بوتين فوق أبو ظبي

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تنفيذ الطيارين الروس تحليقا بمقاتلات "سو-35 إس" فوق أبو ظبي التي رافقت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في جولته إلى الإمارات والسعودية يوم الخميس.

وأظهرت اللقطات مقاتلات سو-35 وهي تقلع بالتزامن في آن واحد من ثلاث مسارات مختلفة في مجموعة واحدة بينها بضعة أمتار بالقرب من الطائرة الرئاسية الروسية "إيل-96" أثناء رحلتها من الإمارات إلى السعودية.

وخلال الفيديو يمكن ملاحظة أن جميع طائرات Su-35 مسلحة وتحمل 4 صواريخ جو-جو قصيرة ومتوسطة المدى (R-73 وR-77).

المصدر: RT