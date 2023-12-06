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لحظة إطلاق كبسولة بيولوجية إيرانية تحمل حيوانات إلى المدار

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أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن اطلاق ناجح لكبسولة بيولوجية تحمل حيوانات إلى المدار استعدادا للقيام بمهام بشرية في السنوات المقبلة.

ونقل تقرير وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) عن وزير الاتصالات عيسى زريبور قوله إن الكبسولة أطلقت إلى ارتفاع 130 كيلومترا في المدار.
وقال زريبور إن إطلاق الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام يعد استعدادا لإرسال رواد فضاء إيرانيين إلى الفضاء في السنوات المقبلة. ولم يذكر نوع الحيوانات الموجودة في الكبسولة.

المصدر: AP

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