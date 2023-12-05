شاهد.. لوكاشينكو يلعب الهوكي على الجليد أثناء زيارته إلى الصين
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لعب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الهوكي على الجليد في بكين مساء الاثنين أثناء مباراة ودية مع فريق الهوكي بجامعة بكين أثناء زيارته الرسمية إلى الصين.
وسجل الرئيس البيلاروسي هدفين وفاز مع فريقه حيث انتهت النتيجة النهائية للمباراة المكونة من جولتين 6:1.
وبعد ذلك قام لوكاشينكو بتوزيع هدايا تذكارية خاصة على اللاعبين المشاركين في المباراة.
وقد التقى لوكاشينكو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من يوم الاثنين، حيث أعرب الزعيمان عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات الودية بين الدولتين.
المصدر: AP