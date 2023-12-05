صورة تذكارية للزعماء المشاركين في القمة الخليجية في الدوحة

التقط زعماء دول الخليج العربية صورة تذكارية عقب وصولهم إلى الدوحة اليوم الثلاثاء لحضور القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقد وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ44 شدد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مشيرا إلى أن مبدأ الدفاع لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة.

المصدر: RT