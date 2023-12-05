لحظة انفجار هائل في منزل بولاية فيرجينيا الأمريكية بعد وصول الشرطة إليه
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تحقق الشرطة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأمريكية أسباب انفجار هائل وقع في منزل بعد وصول الضباط إليه حيث حاولوا تقديم مذكرة تفتيش على خلفية ورود تقارير عن إطلاق نار فيه.
وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة أرلينغتون إن بعض الضباط أصيبوا بجروح طفيفة جراء الانفجار، لكن لم يتم نقل أحد إلى المستشفى. ولم يتم التأكد بعد من وقوع قتلى وحالة صحية للمشتبه به الذي كان في المنزل لحظة الانفجار.
المصدر: AP