نشطاء البيئة يتسلقون مبنى شركة النفط في روما احتجاجا على الوقود الأحفوري

تسلق نشطاء منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إلى المقر الرئيسي لشركة الطاقة العملاقة إيني صباح اليوم الثلاثاء لجذب الانتباه للوفيات التي قد تكون مرتبطة بتغير المناخ.

وأصدرت منظمة غرينبيس في هولندا دراسة مؤكدة أن الانبعاثات الصادرة عن تسع شركات نفط وغاز أوروبية كبرى يمكن أن تتسبب في 360 ألف حالة وفاة مبكرة تتعلق بتغير المناخ ودرجات الحرارة خلال سنة واحدة.

وتستند الدراسة إلى الانبعاثات الصادرة عن شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجي وإكوينور وريبسول وإيني وأو إم في وأورلين ووينترشال ديا لعام 2022.

وفقا للتقرير فإن شركة إيني قد تتسبب في 27000 حالة وفاة مبكرة بسبب موجات الحر الشديدة والبرد الشديد.

المصدر: AP