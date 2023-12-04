تدشين فرقاطة "ميكو" المصنوعة بأياد مصرية بنسبة 100%

على هامش معرض "إيديكس 2023" استعرضت القوات المسلحة المصرية لقطات مصورة توثق تدشين الفرقاطة "الجبار" طراز ميكو A200 التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية، بأياد مصرية بنسبة 100%.

وتعد الفرقاطة المذكورة MEKO-A200 فرقاطة ألمانية متعددة المهام متوسطة الإزاحة، وكثيفة التسليح، تبلغ إزاحتها القصوى 3700 طن، والسرعة القصوى باستخدام كامل منظومة الدفع 54 كيلومترا في الساعة، والمدى 13.3 ألف كيلومتر على سرعة 29.6 كيلومتر/ساعة، والطاقم من 100 إلى 120، بمن فيهم طاقم المروحية العاملة على متنها، ويمكنها استيعاب 50 فردا من أفراد القوات الخاصة، كما تستطيع البقاء 28 يوما في البحر قبل العودة للتزود بالوقود والمؤن.

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المصدر: RT