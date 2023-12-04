تحرير سفينة شحن عالقة وسط ثلوج تغطي نهر نيفا في بطرسبورغ

تمكنت كاسحة الجليد "كابتن بلاخين" من تحرير ناقلة البضائع السائبة "بولا كاليستا" العالقة وسط الثلوج التي تغطي نهر نيفا في سانت بطرسبورغ.

ولم تتكمن سفينة "بولا كاليستا" من المرور تحت الجسر بسبب رافعة عائمة اعترضت طريقها وتجمدت في جليد نهر نيفا.

واستمرت المحاولات لتحرير السفينة لمدة ثلاثة أيام، حيث كسرت كاسحتا الجليد "كابتن بلاخين" و"نيفسكايا زاستافا" الثلج حول سفينة الشحن العالقة.

المصدر: رابتلي