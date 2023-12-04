"يداه ملطختان بالدماء".. إسرائيليون يحتجون أمام الكنيست مطالبين نتنياهو بالاستقالة

تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست في القدس، اليوم الاثنين، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

جاء ذلك تزامنا مع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، بعد توقفها لثلاثة أشهر بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب التي أشعلها.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها "يداه ملطختان بالدماء".

ويحاكم نتنياهو بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بأقطاب الإعلام الأقوياء وشركاء أثرياء.

المصدر: AP