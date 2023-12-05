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عشرات الناشطين عراة في برشلونة

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شارك أكثر من 50 ناشطا عراة من المنظمة الدولية لحماية الحيوان في فعالية احتجاجية نظمت في برشلونة يوم الأحد للفت انتباه المفوضية الأوروبية إلى الحاجة الملحة لإغلاق مزارع الفراء.

وأظهرت اللقطات أشخاصا عراة مستلقين على السلم وقد صبغوا أجسادهم بطلاء أحمر، ويحملون لافتة "من أجل أوروبا خالية من الفراء".

وكانت الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على العدد المذهل من الحيوانات التي تم قتلها لإنتاج معطف فرو واحد. وحسب التقارير فإنه يتم ذبح أكثر من 32 مليون حيوان سنويا في أوروبا من أجل صناعة الفراء. 

المصدر: رابتلي

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