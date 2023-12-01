لأول مرة في البحرين.. اكتشاف أنقاض كنيسة قديمة بنيت قبل الإسلام

عثر علماء الآثار أثناء أعمال التنقيب في موقع بمقبرة إسلامية في البحرين على ما يعتقد أنها كنيسة تعود إلى الحقبة المسيحية قبل الإسلام.

وتظهر الاكتشاف وجود مجتمعات مسيحية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

ويساعد هذا الاكتشاف على التعرف على الطريقة التي عاش بها المجتمع المسيحي في المنطقة قبل قرون، وحتى مكونات النظام الغذائي الخاص بهم.

وجاء هذا الاكتشاف في جزيرة المحرق بعد أن طلب سكان المنطقة من الحكومة المساعدة في إعادة بناء مسجد عمره 300 عام في مقبرة.

المصدر: AP