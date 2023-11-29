الأسير الإسرائيلي الروسي المفرج عنه يلتقي مع عائلته في مركز شيبا الطبي

نشر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء لقطات تظهر لم شمل الأسير الإسرائيلي الحامل للجنسية الروسية والمفرج عنه رون كريفوي مع عائلته في مركز شيبا الطبي.

وسبق أن أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "لم يتم إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال المحتجزين في غزة عدا رون كريفوي روسي الأصل"، مضيفا أنه "سيتم اليوم الإفراج عن آخرين خارج الصفقة تقديرا لمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

المصدر: AP + وكالات