فرقاطة أسطول البحر الأسود تطلق صواريخ "كاليبر" على أهداف عسكرية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لإطلاق فرقاطة أسطول البحر الأسود صواريخ "كاليبر" على البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم فرقاطة أسطول البحر الأسود حصلت على مهمة توجيه ضربة بصواريخ "كاليبر" المجنحة على مرافق البنية التحتية العسكرية للعدو في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن 4 صواريخ تم إطلاقها أصابت جميع الأهداف بنجاح.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية