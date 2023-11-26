نتنياهو يلتقي قادة وجنود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد مع قادة وجنود الجيش الإسرائيلي المنتشر داخل قطاع غزة.

وقال نتنياهو للجنود إن "لا شيء سيمنع" إسرائيل من تحقيق أهدافها في الحرب المستمرة ضد حماس.

وأضاف: "لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة جميع الرهائن لدينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته مواقع للجيش الإسرائيلي بمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر حسب قوله.

المصدر: AP