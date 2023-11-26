الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لنقل الرهائن المفرج عنهم من قبل "حماس" بمروحية إلى المشفى

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للطفل أوهاد موندر البالغ من العمر 9 سنوات من مستوطنة نيرعوز، المفرج عنه من طرف "حماس" ضمن مجموعة من الرهائن الآخرين.

وقال الجيش إن أوهاد ووالدته كيرين موندر وجدته روتي موندر، كانوا ضمن الرهائن الذين أسرتهم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

مضيفا أنهم عادوا إلى منازلهم سالمين كجزء من الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والحركة بشأن الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى.

المصدر: RT