فلسطين.. احتفالات حاشدة باستقبال الدفعة الثانية من الأسرى المحررين

استقبل الفلسطينيون الدفعة الثانية من الأسرى المحررين ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووصل الأسرى المحررون، ليل السبت وفجر اليوم الأحد، في أفواج إلى البيرة وبيتونيا في الضفة الغربية والقدس، وتم استقبالهم باحتفالات جماهيرية حاشدة، حيث حُملوا على الأعناق ورفعت الأعلام الفلسطينية وسط هُتافات تحيي أهالي غزة والمقاومة الفلسطينية.

وأطلق سراح 39 فلسطينيا، بينهم 6 من أقدم الأسيرات و33 طفلا، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، إثر إفراج حركة حماس عن 13 رهينة إسرائيلية بموجب اتفاق هدنة مؤقتة دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة زيستمر لـ4 أيام.

المصدر: RT