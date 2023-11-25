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مراسم وداع مراسل روسي قتل جراء قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه

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أقيمت في العاصمة الروسية موسكو مراسم وداع مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف الذي توفي متأثرا بإصابته جراء قصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه.

وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام "الشجاعة" لاسم المراسل بوريس مقصودوف تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

المصدر: رابتلي + وكالات

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