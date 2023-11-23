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سفن حربية روسية وهندية تجري مناورات في خليج البنغال

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، انتهاء المناورات البحرية الروسية الهندية المشتركة في خليج البنغال.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المناورات قامت أطقم السفن الهندية والروسية بتحسين مهاراتها في تجديد الإمدادات وأجرت التدريبات على الاتصالات وإطلاق النار على عدو وهمي.

وشاركت في التدريبات السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" والناقلة البحرية المتوسطة "بيتشينغا" التابعتين لأسطول المحيط الهادئ الروسي والمدمرة "رانفيجاي" والكورفيت "كيلتان" التابعتين للبحرية الهندية.

المصدر: رابتلي

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