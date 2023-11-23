كاميرا المراقبة ترصد ما حدث لسيارة قبل انفجارها على الجسر الحدودي بين أمريكا وكندا

سجلت كاميرا المراقبة سيارة متحركة بسرعة عالية تنحرف عن الطريق وتطير في الهواء قبل اصطدامها بنقطة تفتيش حدودية بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال المدعي العام في مدينة بوفالو الأمريكية إنه لا يوجد أية أدلة تشير إلى هجوم إرهابي في حادث تحطم السيارة وانفجارها عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكي في جسر بين الولايات المتحدة وكندا.

وانفجرت سيارة بعد ظهر أمس الأربعاء على الجسر الحدودي فوق شلالات نياغرا، ما أسفر عن مقتل شخصين.

المصدر: AP