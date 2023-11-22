مأدبة الإفطار للرئيس الروسي ونظيره الطاجيكي في الكرملين

أقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الطاجيكي إمام علي رحمون مأدبة إفطار غير رسمية في الكرملين اليوم الأربعاء، وذلك بعد محادثات ثنائية بينهما أمس الثلاثاء.

وقد وصل الرئيس الطاجيكي إلى موسكو يوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين عقد خلالها مباحثات مع فلاديمير بوتين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما قلد بوتين نظيره الطاجيكي وسام الاستحقاق "العطاء من أجل الوطن" من الدرجة الثالثة.

المصدر: رابتلي