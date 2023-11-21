شاهد.. أول لقطات لعمال عالقين منذ 10 أيام داخل نفق منهار في الهند

نشر رجال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للعمال الـ41 المحاصرين في نفق منهار منذ 10 أيام في منطقة جبلية بشمال الهند.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الرسالة المصورة سجلت من خلال كاميرا تنظيرية تمّ إنزالها عبر أنبوب ضيق يستخدم لنقل الطعام للعمال المحاصرين.

ويسعى رجال الإنقاذ إلى شق طريق جديد لانتشال العمال المحاصرين، وذلك بعدما علقت أعمال الحفر خوفا من انهيارات جديدة، حسبما أفادت السلطات.

وقال ديفيندرا باتوال، مسؤول إدارة الكوارث الذي يشرف على عملية الإنقاذ إن حفر نفق جديد للوصول إلى العمال المحاصرين قد يستغرق بضعة أيام.

ولا يزال العمال عالقين تحت الأرض منذ 12 نوفمبر، عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر كانوا يقومون ببنائه على بعد حوالي 200 متر من المدخل.

المصدر: AP