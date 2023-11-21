الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقواتها تقاتل في جباليا شمالي غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو اليوم الثلاثاء قال إنه يظهر جنوده يقاتلون مسلحين فلسطينيين في جباليا بشمال قطاع غزة، وذلك بعد ورود انباء عن تطويقه المدينة.

ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال قطاع غزة، حيث ظل السكان بدون كهرباء وماء ومساعدات إنسانية منذ أسابيع.

وانتقل خط المواجهة إلى مخيم جباليا بالقرب من مدينة غزة الذي قصفت إسرائيل هذه المنطقة منذ أسابيع. وفي بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تقوم بتهيئة الميدان تمهيدا للقتال في منطقة جباليا.

المصدر: AP