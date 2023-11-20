نشطاء البيئة يلقون أطنانا من الزبل أمام وزارة الزراعة في باريس

قام نشطاء المناخ من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس‏" في فرنسا بإلقاء طنين من الزبل أمام مبنى وزارة الزراعة الفرنسية في باريس اليوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الأشخاص، الذين كانوا يرتدون أقنعة الخنازير، وهم يسكبون السائل على الشارع أمام مبنى الوزارة.

ويدعو المتظاهرون إلى وقف وتجميد إنشاء مزارع المصانع الجديدة وتوسيع مزارع المصانع القائمة التي إنتاج الطحالب الخضراء السامة، مما يؤدي إلى تلوث الهواء والماء، ويعرض الناس والبيئة للخطر، ويدفع صغار المزارعين إلى التوقف عن العمل، ويتسبب في معاناة الحيوانات.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة احتجزت 11 شخصا شاركوا في المظاهرة أمام وزارة الزراعة.

المصدر: رابتلي